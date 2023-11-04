النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام سيلتا فيغو

سجل الدولي المغربي يوسف النصيري هدفا أنقذ به فريقه إشبيلية من الخسارة أمام سيلتا فيغو، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

النصيري دخل كبديل في الدقيقة 70 بعدما كان فريقه متأخرا بهدف دون رد، حيث نجح في هز الشباك وإنقاذ فريقه بهدف التعادل في الدقيقة 84.

ويعتبر هذا الهدف الرابع للمهاجم يوسف النصيري في الدوري الإسباني هذا الموسم، والسابع له في جميع المسابقات.

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