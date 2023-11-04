تارودانت : درك اولاد التايمة يطيح بمغتصبي طفل قاصر تحت التهديد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكدت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، سيمثل أمامه، غدا الاحد، شخصين في العشرينات من عمرهما، متهمين بترويج المخدرات وهتك عرض طفل قاصر تحت التهديد بالسلاح الابيض واستعمال كلب ” بيتبول”.

وأكدت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت، تمكنت يوم امس الجمعة من الترصد لأحد المتهمين المبحوث عنه، بمنطقة عين صداق بالجماعة الترابية سيدي بوموسى، بعد أن تفاعلت العناصر الدركية مع شكاية تقدمت بها أسرة طفل تفيد تعرض ابنها لواقعة هتك عرض واغتصاب من طرف شخصين من ذوي السوابق القضائية ومعروفين بترويج المخدرات، وقد عززت الأسرة شكايتها بشهادة طبية مثبتة لواقعة هتك العرض، قبل أن تسفر الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي عن إيقاف الجاني ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل تقديمه، غدا الاحد ، أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف باكادير.

وعلم لدى نفس المصادر أن التحريات كشفت تورط المتهم في جناية التهديد بالسلاح الابيض واعتراض سبيل طفل بعد إرعابه بواسطة كلب من فصيلة ” بيتبول” بعد تعرضه لممارسة شاذة اجرامية، وكانت العناصر الدركية قد إعتقلت في وقت سابق أحد المتهمين الذي يقبع إحتياطيا بسجن أيت ملول .

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