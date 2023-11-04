“بوفا” الدروة..تنسيق أمني يطيح ب11 شخصا

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات أحال على قاضي التحقيق شخصا ومتابعته في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة إجرامية السرقة بالسلاح حيازة و ترويج المخدرات القوية و الأقراص المهلوسة و حيازة السلاح الأبيض، وتحديد جلسة الإستنطاق التفصيلي بتاريخ 07/11/2023.

المشتبه فيه الذي أحيل على سجن عين علي مومن ليلتحق هناك بمجموعة أخرى قدرتها مصادرنا ب11 من الموقوفين الذين تم اعتقالهم بمنطقة الدروة والمناطق المحيطة بها في وقت سابق في قضايا اجرامية مختلفة، لكن تبقى أبرزها ترويجهم للمخدرات والبوفا التي باتت حديث الساعة.

وفي هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا أمنيا بين مختلف المصالح الأمنية بالبيضاء وسطات وبرشيد، قاد إلى اعتقال العديد من المبحوث عنهم بكل من الدروة ووبرشيد، الذين كانوا ينشطون بالمنطقة عبر ترويجهم لمختلف أنواع المخدرات وخاصة مخدر ” البوفا” المثير للجدل والقلق.

مصادرنا، أضافت أن المصالح الأمنية بسطات وخاصة عناصر الشرطة القضائية قد نزلت بثقلها نحو منطقة الدروة لمآزرة باقي العناصر الأخرى القادمة من البيضاء وبرشيد، للمساهمة الفعالة في العملية التمشيطية النوعية لتجفيف منابع ترويج هذه الآفة التي زرعت الرعب والخوف بين أوساط الأسر المغربية خوفا على أطفالهم وبناتهم من خطر داهم، وهو الموضوع الذي كان محط نقاش وتداول على نطاق واسع على وسائل الاعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، الكل أطلق نداءات تطالب بالتدخل للتصدي إليه، لاسيما وأنه يمتاز بقوة خارقة للامساك بصاحبه ورميه في دائرة الادمان التي لايمكن له الخروج منها.

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