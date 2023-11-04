الدوري الأفريقي.. تشكيلة الوداد المتوقعة أمام صن داونز في ذهاب النهائي

يلتقي الوداد الرياضي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، غدا السبت بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يعتمد عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي على التشكيلة التالية:

المطيع – ابو الفتح- حركاس – عطية الله – العملود – جبران – دراوي – حيمود – بوسفيان – الهوني – البحري

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