بنسعيد: خصصنا 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية بجهة كلميم واد نون

هبة بريس_ الرباط

بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، شارك وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم السبت، بفعاليات المهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بالجماعة الترابية الحدودية المحبس، بإقليم أسا زاك – جهة كلميم وادنون.

وعلى هامش هذا الحدث قام بنسعيد بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع والي جهة گلميم وادنون ورئيسة مجلس الجهة، تهدف لتعزيز البنيات التحتية وتنويع العرض الثقافي والشبابي بجهة كلميم وادنون.

ويبلغ الغلاف المالي المخصص لتنفيذ البرامج المدرجة ضمن هذه الاتفاقية ما مجموعه 312 مليون درهم.

وبعد الاطلاع على سير عدد من البرامج التنموية التي سيتم إنجازها بجماعة المحبس، قام الوزير بالتوقيع على اتفاقية ثانية تهم تعزيز البنية الثقافية بهذه الجماعة الحدودية بأقاليمنا الجنوبية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0