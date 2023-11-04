بعد مقاطعتها لاجتماعه الأخير…النقابات تراسل بنموسى لهذا السبب
وجهت النقابات التعليمية الأربع، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ردّا على ما تضمنته المراسلة عدد 23/ 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين.
وطالبت النقابات الأربع في رسالة ” حصلت هبة بريس على نسخة منها”، الوزير بنموسى العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي اعتبرتها النقابات سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.
وذكرت النقابات الأربع، بأن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.
كما وصفت النقابات الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به الرئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية على حد تعبير الرسالة.
هذا وحذرت النقابات الأربع، من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، مؤكدين رفضهم لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض.
6 تعليقات
الاجر مقابل العمل . اجركم الشهري اخدتموه إضعافها مضاعفة من الساعات الإضافية التي أصبحت معكم. الجشع
العجب هاد النقابات يشجعون على التخريب،كيف يعقل ان استاذ لا يقوم بمهامه تاركا تلاميذه بدون دراسة و يريد اجره بالكامل بدون اقتطاع، يجب على الوزارة تجميد الاجور، ،الاقتطاع ليس الحل، و ما ذنب التلاميذ، ،في انا شركت مرة في الاضراب عن العمل في اسبانيا،مدته ساعة واحدة اقتطت لي يومين من العمل، يريدون الاحتجاج يوميا بدون حرمانهم من اجورهم، العمل بالمقابل.
وزينة هذي .دير الإضراب ديما وتخلص.كلشي إدير الاضراب
كلشي يدير الإضراب. راه لخلاص مضمون .و نديروه العام كله
مامعنى عدم اقتطاع أجرة المضرب؟ استغلال الأساتذة لأي دعوة للإضراب من طرف أي تنسيقية و هن بالعشرات من أجل التفرغ لأغراضهم و خاصة تهيئة الماستر و الدكتوراه على حساب التلاميذ
يا سلام يريدون السمن وثمن السمن