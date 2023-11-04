خلال اجتماعها بالسكوري….النقابات ترفض منطق الاقتطاع

هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن جلسة الاستماع التي جمعت بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري”، والنقابات التعليمية الأربع أمس الجمعة، عبّر من خلال ممثلو النقابات رفضهم القاطع اقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين.

هذا وكان اللقاء قد تمحور حول موضوع تعديل ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بعدما عبرت النقابات، سابقا عن رفضها لمضامينه، التي أقرتها الوزارة الوصية خارج منهجية التوافق معها، وبمضامين تراجعية على ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار.

وكان الوزير “يونس السكوري”، قد استمع للنقابات كل واحدة على حدة، استمع من خلالها للمطالب المتعلقة بالرفع من الأجور، والغاء نظام العقوبات، ثم مسارات الترقية، ثم المطلب الرابع المتعلق بساعات العمل، ثم المطلب الخامس حل المشاكل الفئوية، ناهيك عن مطالب أخرى من بينها للمتعلقة بقرار الاقتطاع..

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