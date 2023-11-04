مدرب صن داونز يفاجئ عادل رمزي بتصريح مثير قبل ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

أظهر رولاني موكوينا، مدرب ماميلودي صن داونز معرفة كبيرة بفريق الوداد الرياضي ومدربه عادل رمزي، قبل مباراتهما المقررة غدا الأحد، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

وقال موكوينا خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ” عادل رمزي مدرب طموح، وقد جاء بأفكار جديدة، وهذه الأفكار مستوحاة من طريق لعب فريق بي اس في ايندهوفن الهولندي الذي اشتغل معه في وقت سبق”.

وأضاف: “نعرف الوداد الرياضي جيدا، ونعرف خاصيات لاعبيه، ومباراة الغد ستكون غي غاية الصعوبة بالنسبة للفريقين معا”.

وسيلتقي الوداد الرياضي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غدا الأحد بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب ذهاب نهائي النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي.

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