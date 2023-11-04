أبوعبيدة: نخوض حربا ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ

هبة بريس_ الرباط

شدد الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” على أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية إسرائيلية، والمقاتلون يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده” من خلال استعمال قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات، متعهدا بأن الجيش الاسرائيلي لن يحصد سوى الخيبة والهزيمة والعار.

وأشار أبوعبيدة، إلى أنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ، مضيفا “شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.

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