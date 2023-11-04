نهضة الزمامرة يضيع الفوز في الوقت القاتل أمام المغرب التطواني

تعادل نهضة الزمامرة أمام ضيفه المغرب التطواني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

وضيع نهضة الزمامرة ضربة جزاء في الدقيقة 31 عبر لاعبه محمد هبالي، قبل أن يوقع شرف الدين بولهرود هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 80.

واستطاع المغرب التطواني إدراك التعادل عبر لاعبه باب بادجي من ضربة جزاء في الدقيقة 94.

هذا التعادل يضع المغرب التطواني في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يحتل نهضة الزمامرة المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0