إسرائيل: استدعاء تركيا لسفيرها يمثل “انحيازا” لحما.س

هبة بريس - وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور “خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة حماس الإرهابية”.

ويأتي ذلك بعد إعلان تركيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، التي تنفذ منذ أسابيع هجمات عنيفة على قطاع غزة قتل خلالها الآلاف.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه “بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان، قوله إن “نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه”.

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