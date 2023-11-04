مرة أخرى.. امرابط حبيس مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد

فقد الدولي المغربي سفيان أمرابط رسميته، وظل حبيس مقاعد البدلاء خلال المباراة التي فاز فيها فريقه مانشستر يونايتد على مضيفه فولهام بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن الهولندي تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد لم يعد مقتنعا بمردود اللاعب، بالرغم من غياب البرازيلي كاسيميرو بداعي الإصابة، حيث ظل أمرابط حبيس مقاعد البدلاء خلال مباراة اليوم.

ويأتي جلوس أمرابط على مقاعد البدلاء بعدما شارك كبديل في المباراة السابقة أمام نيوكاسل في مسابقة الكأس، حيث دخل مع مطلع الجولة الثانية وتسبب في الهدف الثالث لخصم فريقه.

تجدر الإشارة إلى أن سفيان أمرابط إنضم لمانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما إليه من فيورنتينا الإيطالي بموجب عقد اعارة يمتد لموسم واحد.

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