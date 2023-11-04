بالصورة.. الصحافة المغربية تتنكر لياسين بونو في تصويت الكرة الذهبية

لم يحصل ياسين بونو حارس الهلال السعودي وقبله إشبيلية الإسباني، على المركز الأول في تصويت الصحافي المغربي المشارك في اختيارات جائزة “الكرة الذهبية”.

وحل بونو في المركز ال13 بالنسخة الأخيرة من الجائزة، التي حصدها بطل كأس العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” المسؤولة عن الجائزة، اليوم السبت، عن ترتيب الأصوات جميعها.

واختار الصحافي المغربي المسؤول عن التصويت ميسي بدل ياسين بونو، رغم أنه صاحب الفضل في وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي المونديال وكذا تألقه رفقة إشبيلية في المسابقات الأوربية، والطامة الكبرى أنه لم يكن حتى ضمن اختيارته الثلاثة الأولى حيث اختار ديبرويين في المركز الثاني ومبابي في المركز الثالث، قبل أن يختار بونو في الصف الرابع.

فكيف لنا أن نتأسف على عدم إنصاف الأجانب لمجهودات حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو في حين أن أبناء جلدته تنكروا له وفضلوا إبعاده عن المنافسة عن الكرة الذهبية؟

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