بالصورة.. الصحافة المغربية تتنكر لياسين بونو في تصويت الكرة الذهبية

بالصورة.. الصحافة المغربية تتنكر لياسين بونو في تصويت الكرة الذهبية

2023-11-04 / 16:38
2

لم يحصل ياسين بونو حارس الهلال السعودي وقبله إشبيلية الإسباني، على المركز الأول في تصويت الصحافي المغربي المشارك في اختيارات جائزة “الكرة الذهبية”.

وحل بونو في المركز ال13 بالنسخة الأخيرة من الجائزة، التي حصدها بطل كأس العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” المسؤولة عن الجائزة، اليوم السبت، عن ترتيب الأصوات جميعها.

واختار الصحافي المغربي المسؤول عن التصويت ميسي بدل ياسين بونو، رغم أنه صاحب الفضل في وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي المونديال وكذا تألقه رفقة إشبيلية في المسابقات الأوربية، والطامة الكبرى أنه لم يكن حتى ضمن اختيارته الثلاثة الأولى حيث اختار ديبرويين في المركز الثاني ومبابي في المركز الثالث، قبل أن يختار بونو في الصف الرابع.

فكيف لنا أن نتأسف على عدم إنصاف الأجانب لمجهودات حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو في حين أن أبناء جلدته تنكروا له وفضلوا إبعاده عن المنافسة عن الكرة الذهبية؟

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدرب صن داونز يفاجئ عادل رمزي بتصريح مثير قبل ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

مدرب صن داونز يفاجئ عادل رمزي بتصريح مثير قبل…

2023-11-04 / 18:40
Photo of سيدة مغربية رائدة تكسر الحواجز وتصبح أول وكيلة عربية لفيفا في الشرق الأوسط

سيدة مغربية رائدة تكسر الحواجز وتصبح أول وكيلة عربية…

2023-11-04 / 18:27
Photo of بيان عاجل من ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي

بيان عاجل من ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي

2023-11-04 / 18:13
Photo of نهضة الزمامرة يضيع الفوز في الوقت القاتل أمام المغرب التطواني

نهضة الزمامرة يضيع الفوز في الوقت القاتل أمام المغرب…

2023-11-04 / 17:57
Photo of مرة أخرى.. امرابط حبيس مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد

مرة أخرى.. امرابط حبيس مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر…

2023-11-04 / 16:45
Photo of مدرب صان داونز يعزي ضحايا زلزال الحوز وفي وفاة فلوح

مدرب صان داونز يعزي ضحايا زلزال الحوز وفي وفاة…

2023-11-04 / 16:13
Photo of برنامج وتوقيت مباريات المنتخب المغربي في “مونديال الفتيان”

برنامج وتوقيت مباريات المنتخب المغربي في “مونديال الفتيان”

2023-11-04 / 15:46
Photo of مدرب فرنسي شهير يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم أفريقيا

مدرب فرنسي شهير يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم…

2023-11-04 / 15:05
Photo of إنفانتينو: “تنظيم مونديال 2030 في ثلاثة بلدان رسالة موحدة للعالم”

إنفانتينو: “تنظيم مونديال 2030 في ثلاثة بلدان رسالة موحدة…

2023-11-04 / 15:05
Photo of رمزي.. مواجهة ماميلودي سان داونز فرصة للوقوف على مستوى المجموعة

رمزي.. مواجهة ماميلودي سان داونز فرصة للوقوف على مستوى…

2023-11-04 / 14:12

‫2 تعليقات

  1. يجب عزل هذا الصحفي كونه خان من ساهم في رفع العلم المغربي عاليا و شرف الوطن. بونو دستوري يعتبر جنديا يدافع عن وطنه و هذا الصحفي لم يقدم العون لعندي مغربي. اذن يعتبر صحفي خاءن

    رد

  2. لا حول ولا قوة إلا بالله آش هاد الصحافة المتملقة واش شي أرجنتيني غايختار مغربي على حساب ولد بلادي.
    الله يعطيكم العز أما الذل راه غارقين فيه.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق