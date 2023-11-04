مدرب صان داونز يعزي ضحايا زلزال الحوز وفي وفاة فلوح

شدد رولاني موكوينا مدرب نادي ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي ، على قوة فريق الوداد الرياضي وتأثير جماهيره.

وقال موكوينا في الندوة التي تسبق المباراة:“ الوداد يملك قويا وحيويا ويعرف كيف يدعم فريقه، وسنلعب بطريقتنا وبانضباط تكتيكي طيلة أطوار المباراة”.

ولم ينسى مدرب نادي صاندونز الجنوب إفريقي ، تقديم التعازي للمغاربة في ضحايا زلزال الحوز ، كما قدم التعازي لأسرة فريق الوداد بعد وفاة اللاعب أسامة فلوح.

وسيجرى لقاء الذهاب غدا الأحد 5 نونبر بملعب دونور بمدينة الدار البيضاء، على أن يجرى لقاء الإياب السبت المقبل 11 نونبر بجنوب إفريقيا.

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