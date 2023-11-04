مدرب صان داونز يعزي ضحايا زلزال الحوز وفي وفاة فلوح
شدد رولاني موكوينا مدرب نادي ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي ، على قوة فريق الوداد الرياضي وتأثير جماهيره.
وقال موكوينا في الندوة التي تسبق المباراة:“ الوداد يملك قويا وحيويا ويعرف كيف يدعم فريقه، وسنلعب بطريقتنا وبانضباط تكتيكي طيلة أطوار المباراة”.
ولم ينسى مدرب نادي صاندونز الجنوب إفريقي ، تقديم التعازي للمغاربة في ضحايا زلزال الحوز ، كما قدم التعازي لأسرة فريق الوداد بعد وفاة اللاعب أسامة فلوح.
وسيجرى لقاء الذهاب غدا الأحد 5 نونبر بملعب دونور بمدينة الدار البيضاء، على أن يجرى لقاء الإياب السبت المقبل 11 نونبر بجنوب إفريقيا.
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2 تعليقات
الحمد لله الذي على اقصاء الفريقين المتحايلين الغشاشين الاهلي والترشي التونسي
مرحبا بفريق ما ميلودي صان داوز
سواء فاز الوداد او صان داوز لامشكل سنصفق للفريق الفائز لان فريق صان داوز فريق متخلق ولا يبكي ولا يتظاهر بالمظلومية
كلمة اقولها بكل صراحة. احب اللعب مع أي فريق من أفريقيا. باستثناء فرق شمال أفريقيا. الكل يعرف العنصرية التي وصلت هذه المنطقة سواء من بعض الجمهور. او المحللين الرياضيين.