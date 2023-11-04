الاتحاد الإفريقي.. المغرب يؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة للشباب
دعا المغرب، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، إلى المشاركة الفعالة والهادفة للشباب في كافة الجهود المتعلقة بإرساء الحكامة الجيدة والسلم والأمن في إفريقيا.
وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول أجندة “الشباب والسلم والأمن” عقد أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، على أهمية تعزيز دور الشباب عبر تنفيذ إجراءات قارية ملموسة، وذلك من خلال الاستفادة من الهيئات المتخصصة في مجال الشباب، ولاسيما الاتحاد الإفريقي للشباب.
كما أكد على أهمية إرساء سياسة إفريقية استباقية موجهة نحو الشباب توجه طاقة هذه الفئة من أجل التنمية وتسهم في نهاية المطاف في تحقيق السلم والأمن في ربوع القارة.
وأبرز الوفد المغربي في هذا السياق التزام المملكة، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ومشاركتهم السياسية.
6 تعليقات
يجب على الحكومة دعم ومساعدة الشباب الحاصل على ديبلومات ودراسات عليا الذين يقومون بتضحية أنفسهم عبر قوارب الموت في الهجرة السرية.
كل شباب افريقيا كلهم يعانون من البطالة والتهميش وووووو وووووووو وغيرها لهذا يجب على الإتحاد الإفريقي بانقاذ الشباب الذي له رئية دينامية إيجابية واستراتجية .
يجب على الحكومة بالعنابية بشبابنا لأنه هم أجيال المستقبل القادم.
هذا الوفد المغربي خلال اجتماع لمجلس السلم والأمان سيعطي قفزة نوعية ممتازة جدا بالنسبة للأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
جل شباب افريقيا اكلهم حوت القرش عبر قوارب الموت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شبابنا وشباتنا ومساندتهم في جميع المجالات المتعددة الاختصاصات.