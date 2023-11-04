الاتحاد الإفريقي.. المغرب يؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة للشباب

هبة بريس

دعا المغرب، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، إلى المشاركة الفعالة والهادفة للشباب في كافة الجهود المتعلقة بإرساء الحكامة الجيدة والسلم والأمن في إفريقيا.

وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول أجندة “الشباب والسلم والأمن” عقد أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، على أهمية تعزيز دور الشباب عبر تنفيذ إجراءات قارية ملموسة، وذلك من خلال الاستفادة من الهيئات المتخصصة في مجال الشباب، ولاسيما الاتحاد الإفريقي للشباب.

كما أكد على أهمية إرساء سياسة إفريقية استباقية موجهة نحو الشباب توجه طاقة هذه الفئة من أجل التنمية وتسهم في نهاية المطاف في تحقيق السلم والأمن في ربوع القارة.

وأبرز الوفد المغربي في هذا السياق التزام المملكة، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ومشاركتهم السياسية.

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