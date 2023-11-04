راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”
القسم الفني: هبة بريس
أثارت الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة ب “راوية” جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب رأيها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.
و قالت الفنانة المغربية عند حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو”، ردا على سؤال المذيع المتعلق بالزواج:” أنا معنديش فكرة الزواج، حيث مامسالياش للزواج”.
وعاتب العديد من النشطاء الإعلامي رشيد العلالي، مشيرين أن فنانة من حجم “راوية”يجب أن تكون حلقتها خاصة بريبرتوارها الغني بالأعمال المتنوعة و المختلفة.
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6 تعليقات
الفن عندنا أصبح يتكلم الا على الزواج والطلاق. عيش حياتك فرضي الوجود ديالك…… مع كل الاحترام لراوية ماشي لي افشل في حياته في الزواج يقل مامسالياش لزواج.كل واحد يحل مشاكله مع نفسه ليس في مجال الفن.ليعبر عن ما يعانيه منه……
ومادا تنتظر من اعطاء قيمه لاشخاص اكثر من حجمهم ايام زمان كان كل واحد يعرف قدره حشمه وقارحترام وحب الوطن فوق كل عتبار
الذيب اللي ما يوصلش للعنب يقول: حامض
قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم النِّكَاحُ من سُنَّتِي فمَنْ لمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَليسَ مِنِّي ، و تَزَوَّجُوا ؛ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ، و مَنْ كان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ ، و مَنْ لمْ يَجِدْ فَعليهِ بِالصِّيامِ، فإنَّ الصَّوْمَ لهُ وِجَاءٌ
حتى يكون الزواج مساليلك بعدا عاد ساليليه انتي
شكون لي داها فييك يا الحريرة يوم العيد