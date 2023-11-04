راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة ب “راوية” جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب رأيها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

و قالت الفنانة المغربية عند حلولها ضيفة على برنامج “رشيد شو”، ردا على سؤال المذيع المتعلق بالزواج:” أنا معنديش فكرة الزواج، حيث مامسالياش للزواج”.

وعاتب العديد من النشطاء الإعلامي رشيد العلالي، مشيرين أن فنانة من حجم “راوية”يجب أن تكون حلقتها خاصة بريبرتوارها الغني بالأعمال المتنوعة و المختلفة.

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