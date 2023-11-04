تركيا تستدعي سفيرها لدى تل ابيب
هبة بريس - وكالات
أعلنت تركيا، السبت، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، التي تنفذ منذ أسابيع هجمات عنيفة على قطاع غزة قتل خلالها الآلاف.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه “بالنظر إلى المأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل مستمر، فقد تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار”.
وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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8 تعليقات
لا أظن أن تركيا ستقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل …
إنه قرار صائب من طرف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقطع الاتصالات مع إسرائيل نتمنى كذالك للدول العربية الإسلامية بقطع جميع الاتصالات مع إسرائيل.
على الأقل أن الرئيس تركي رجب طيب اردوغان قطع الاتصالات مع إسرائيل نتمناها للدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا في غزة وقطع جميع الاتصالات كيفما كانت نوعيتها.
ربما تأخرت ياسيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استدعاء سفيرك من تل ابيب كان عليك أن تفعل ذالك منذ بداية إسرائيل واعتدائتها المتواصلة على غزة ..
ربما قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسحب سفيره من تل ابيب من أجل سلامته من الحرب والله اعلم.
لا أظن ان بعض الدول العربية الإسلامية أن تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لأنها تعرف جيداً مدى مصلحتها معها.
هناك بعض الدول العربية والإسلامية من تريد المحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولكن للاسف الشديد الضحية هم المدنيين.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعرف مايفعل لأنه رئيس واجرك على الله هههههههههههه.