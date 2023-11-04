إنفانتينو: “تنظيم مونديال 2030 في ثلاثة بلدان رسالة موحدة للعالم”

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالاتفاق المتعلق باستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2030 من المونديال بتنظيم مشترك في المغرب وإسبانيا والمغرب، فيما تقام نسخة 2034 في السعودية.

وقال إنفانتينو، خلال كلمته أمام الدورة 77 لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية: “لقد أثبتنا للعالم إمكانية التوصل إلى إجماع ووحدة في عملية اتخاذ القرار… برأيي، نحن بحاجة إلى مثل هذه الرسائل في عالمنا الذي يشهد وللأسف، سلوكا عدائيا بشكل كبير”.

وجاءت كلمة إنفانتينو عشية إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس بين فلومينيزي وبوكا جونيورز على ملعب ماراكانا اليوم السبت.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0