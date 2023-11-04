ابتسام لعروسي تلمح لتعرضها للخيانة من جديد

هبة بريس - القسم الفني

أثارت الفنانة المغربية ابتسام العروسي قلق متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، عقب نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ورجح العديد من النشطاء أن العروسي توجه رسالة غير مباشرة لأحد من معارفها أو أقربائها، فيما رجح البعض الآخر أن تكون الفنانة المغربية تعرضت للخيانة مجددا.

وجاء في التدوينة :”الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك” ، مما أثار الشكوك حول تلقيها احدى الصدمات من المقربين”.

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