ابتسام لعروسي تلمح لتعرضها للخيانة من جديد

2023-11-04 / 14:44
8
هبة بريس - القسم الفني

أثارت الفنانة المغربية ابتسام العروسي قلق متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، عقب نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ورجح العديد من النشطاء أن العروسي توجه رسالة غير مباشرة لأحد من معارفها أو أقربائها، فيما رجح البعض الآخر أن تكون الفنانة المغربية تعرضت للخيانة مجددا.

وجاء في التدوينة :”الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك” ، مما أثار الشكوك حول تلقيها احدى الصدمات من المقربين”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

2023-11-04 / 16:26
Photo of راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

2023-11-04 / 15:28
Photo of الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم من أجل الوطن

الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم…

2023-11-04 / 13:11
Photo of بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل زفافها

بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل…

2023-11-03 / 18:00
Photo of الرباط.. الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع شالة

الرباط.. الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع شالة

2023-11-03 / 17:43
Photo of جسدت شخصية “متشردة”..هكذا روجت سحر الصديقي لعملها الجديد

جسدت شخصية “متشردة”..هكذا روجت سحر الصديقي لعملها الجديد

2023-11-03 / 16:24
Photo of إليسا: لبنان لا يريد الحرب

إليسا: لبنان لا يريد الحرب

2023-11-03 / 15:27
Photo of تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

2023-11-03 / 14:56
Photo of بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن مع الفلسطينيين

بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن…

2023-11-03 / 14:17
Photo of “واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

“واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

2023-11-03 / 13:39

‫8 تعليقات

  6. ماهذه الخزعبلات؟ أين الجدية في اقتناء الأخبار؟ لماذا تضحكون على ذقون القراء؟ ماهذا الغباء والاستهزاء بعقول القراء.؟

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق