عامل مكناس يتفقد قافلة طبية بجماعة الدخيسة

ع محياوي _ هبة بريس

تخليدا لأنشطة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء المظفرة، تفقد عبد الغني الصبار ، عامل عمالة مكناس، اليوم السبت، رفقة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمكناس وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، القافلة الطبية، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وعمالة مكناس وجمعية الشبكات الصحية من أجل التنمية الصحية بمكناس لفائدة ساكنة جماعة الدخيسة دائرة أحواز مكناس في إطار عملية رعاية الموجهة خدماته لفائدة ساكنة الجماعة المذكورة

هذه الزيارة وحسب ماعاينته هبة بريس، تأتي “للوقوف عن كثب على سير العملية، والمتمثلة في تقريب الخدمات الصحية والطبية لساكنة العالم القروي .

خلال هذه الزيارة التفقدية، “قدمت للعامل والوفد المرافق له كافة الشروحات والتوضيحات حول طبيعة المهام التي تقوم بها هذه القافلة متعددة التخصصات والتي تندرج في إطار تنزيل محاور الدعامة الأولى من مخطط وزارة الصحة 2025، ولا سيما الشق المتعلق بتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، فضلا عن تسليط الضوء على نوعية التخصصات المتوفرة والأدوية التي تتوفر عليها صيدلية القافلة وسيستفيد من خدمات هذه القافلة الطبية ساكنة الجماعة الترابية الدخيسة.

وأشاد العامل، خلال زيارته الذي أعطى الكثير لإقليم مكناس العين التي لا تنام، بالمجهودات المهمة التي تقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية التي تشرف على تدبير الخدمات الطبية بهذه القافلة، موردا “أن الساكنة المحلية عبّرت للعامل عن سعادتها بهذه القافلة الطبية، التي تعكس حجم الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء، فهي تعتبر قيمة مضافة في مسلسل النهوض بالأوضاع الصحية بالعالم القروي ” ويستفيد من هذه القافلة 1070 مستفيد ، تحت إشراف طاقم طلي يتكون من 50 طبيب و 30 مابين ممرضين و إداريين و 10 من الهلال الاحمر

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