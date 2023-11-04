رمزي.. مواجهة ماميلودي سان داونز فرصة للوقوف على مستوى المجموعة

رمزي.. مواجهة ماميلودي سان داونز فرصة للوقوف على مستوى المجموعة

2023-11-04 / 14:12
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أكد مدرب الوداد عادل رمزي، أن مواجهة ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، برسم ذهاب نهائي الدوري الأفريقي، ستكون بمثابة اختبار جيد للفريق الأحمر لتحديد مستوى المجموعة.

وقال رمزي في الندوة الصحفية الخاصة باللقاء: “نحن نفتخر لأننا تمكنا لحدود اللحظة من تشريف كرة القدم المغربية بوصولنا إلى النهائي”.

وتابع: “هذه البطولة صعبة جدا، لكي تلعب في أفريقيا كل يومين أو ثلاثة، ونحن نتحدث هنا عن سفر يمتد ل5 أو 6 ساعات، مع عامل الرطوبة، هذا يدل على أنه أول لدي مجموعة قوية على المستوى الذهني، تم اختبارها خلال مباراة الترجي في تلك الظروف التي نعرفها، وحاولنا أن ننتصر والعودة بالتأهل الذي نفتخر به”.

وختم حديثه بالقول: “هذا نهائي، مقابلة أخرى ضد فريق آخر. في هذه المباراة ستكون الكرة ضد الكرة، وليس هناك أي حجر على الحافلة أو كلام من هنا ومن هناك، وهذا ما نريده”، يضيف رمزي.

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