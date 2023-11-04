حما.س: “بايدن وإدراته يتحملون مسؤولية ما يقع في غزة”

2023-11-04 / 13:57
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هبة بريس - وكالات

حملت حركة “حماس” الفلسطينية، السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته، المسؤولية عن “المجازر” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، “الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر الإسرائيلية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة، التي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء”.

وأضافت الحركة أن “الاحتلال يشن غارّة بالطيران الأمريكي، على ساحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، والتي تضم العدد الأكبر من النازحين، لتُوقِع عشرات الشهداء والجرحى، كلهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد، بمنطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة”.

وتابعت “الاحتلال المجرم يرتكب هذه المجازر الوحشية، بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمّل وإدارته المسؤولية كاملة، عن جرائم الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة”.

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‫12 تعليقات

  1. طبيعة الحال قتلة الاطفال و الرضع من الصهاينة يتحملون كل هذه الدماء المراقة،سقط القناع و اسقطوا معهم كل خونة العالم العربي و عبيدهم هذا العار سيلاحقهم عبر التاريخ

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  4. اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة التي ذهب نساء واطفال وشيوخ، والمسؤولية يتحملها الجميع.

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  5. كل الأطراف المعنية بالأمر هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة بما يقع في غزة من تقتيل وتشريد الأطفال واغتصاب النساء وووووو وووووووو وغيرها.

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  8. لماذا كل العرب صامت في القضية الفلسطينية العادلة في حقها رغم ان العرب يعرف أنها مظلومة في حقها لهذا يجب على كل الدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا في غزة.

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  9. لماذا كل العرب صامتون في القضية الفلسطينية العادلة رغم أنهم يعرفون أنها مظلومة اكثر من ستين سنة.

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  12. إن الله يمهل ولا يهمل انشاءالله سينتهي مسلسل غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة.

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