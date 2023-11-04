حما.س: “بايدن وإدراته يتحملون مسؤولية ما يقع في غزة”
حملت حركة “حماس” الفلسطينية، السبت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته، المسؤولية عن “المجازر” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان، “الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر الإسرائيلية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة، التي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء”.
وأضافت الحركة أن “الاحتلال يشن غارّة بالطيران الأمريكي، على ساحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، والتي تضم العدد الأكبر من النازحين، لتُوقِع عشرات الشهداء والجرحى، كلهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد، بمنطقة الصفطاوي، شمال مدينة غزة”.
وتابعت “الاحتلال المجرم يرتكب هذه المجازر الوحشية، بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمّل وإدارته المسؤولية كاملة، عن جرائم الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة”.
12 تعليقات
طبيعة الحال قتلة الاطفال و الرضع من الصهاينة يتحملون كل هذه الدماء المراقة،سقط القناع و اسقطوا معهم كل خونة العالم العربي و عبيدهم هذا العار سيلاحقهم عبر التاريخ
كل يتحمل المسؤولية في مايقع في غزة من تجوع وقهر وتشرد العائلات.
المسؤولية للجميع وانتهى الامر.
اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة التي ذهب نساء واطفال وشيوخ، والمسؤولية يتحملها الجميع.
كل الأطراف المعنية بالأمر هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة بما يقع في غزة من تقتيل وتشريد الأطفال واغتصاب النساء وووووو وووووووو وغيرها.
إذا خسرت حماس الحرب فستكون الهزيمة لكل العرب…
في حالة هزيمة فلسطين ستكون الكثلة تقيلة .
لماذا كل العرب صامت في القضية الفلسطينية العادلة في حقها رغم ان العرب يعرف أنها مظلومة في حقها لهذا يجب على كل الدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا في غزة.
لماذا كل العرب صامتون في القضية الفلسطينية العادلة رغم أنهم يعرفون أنها مظلومة اكثر من ستين سنة.
نتظر الفرج قريب والانتصار من الله عزوجل لقوله تعالى ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
إن الله يمهل ولا يهمل انشاءالله النصر عما قريب سينتهي سيناريوهات الصهاينة.
إن الله يمهل ولا يهمل انشاءالله سينتهي مسلسل غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة.