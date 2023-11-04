الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم من أجل الوطن

نجلاء مزيان: هبة بريس

على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، عرض ليلة أمس الجمعة الفيلم الوثائقي القصير “الصحراء حبيبتي” لمخرجته لطيفة أحرار.

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي حول معاناة الجنود و حرمانهم من عائلاتهم و أطفالهم لفترات من الزمن، فضلا عن التضحيات التي يقومون بها من أجل الوطن.

وفي هذا الصدد قالت مخرجة الفيلم :” موضوع الصحراء يمس جميع المغاربة و أنا كحالة خاصة لأن أبي جندي، و عشت مجموعة من التفاصيل”، مبرزة أن” الفيلم هو بمثابة تكريم لهم”.

وكشفت الفنانة المغربية أن والدها كان يحفزها دائما على الدراسة، و كان يثق بها و يطلب منها أن تثق بنفسها، و أن تكون شجاعة، صريحة، و جريئة.

وفي سياق متصل، قال الناقد المغربي فؤاد زويريق عبر حائطه الفايسبوكي:”الفيلم الوثائقي القصير ”الصحراء…حبيبتي” للمبدعة لطيفة أحرار الذي يشارك في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، هو ثاني جزء من ثلاثيتها حول الصحراء، عنوانه العريض الصحراء، لكنه بعيد كل البعد عنها كقضية سياسية ساخنة، فهو ليس فيلما وثائقيا تحريضيا، يستولي على مشاعرك ويحرضك على المبادرة والفعل من أجلها، كما أنه ليس فيلما وثائقيا تحليليا يتعمق في حيثياتها يحلل أبعادها ويجعلك تتبنى عقيدتها وتؤمن بسياستها، كما أنه أيضا ليس فيلما تقريريا ولا روبورتاجا… الفيلم أبسط من هذا بكثير هو فيلم وثائقي ”لايت” تختلط فيه النوستالجيا برمال الصحراء، حيث تقوم فيه المخرجة باستدعاء روح والدها الجندي المقاتل الذي حارب البوليساريو إبان الحرب”.

وواصل المتحدث ذاته:”يحمل الفيلم بين طياته الكثير من العواطف ويكتب بعدسته رؤية ابنة تحب أباها وتفتخر به كبطل، تشاركنا علاقتها هذه، تبوح لنا بأسرارها معه، أسرار لم تتجاوز كسوته العسكرية، لطيفة أحرار لم تحتفِ بأبيها فقط، فمن خلاله وقفت على معاناة سيدة أخرى هي زوجة جندي ، كان يحارب في الصحراء، بينما هي كانت تحارب في الداخل من أجل أبنائها، كما وقفت على شهادات جنود سابقين عاشوا كوالدها الحرب بكل تفاصيلها”.

وأضاف:” إجمالا لم تهتم المخرجة بالمتعة البصرية بقدرما كان هاجسها تفريغ ما في جعبتها من بوح عاطفي، ذرفته دموعا على الرمال، لم تتخلص لطيفة من سلطة المسرح حيث رافقتها الى السينما فبين شهادة وأخرى نقف على فواصل مشبعة بمشاهد ممسرحة سينوغرافيا، إن صح التعبير، فتأثيث الفضاء فنيا وكأنه خشبة بملابس وأحذية عسكرية، وإكسسورات كان يستخدمها الأب الجندي في الصحراء، بالإضافة الى مؤثرات موسيقية وإضاءة خاصة وكأنك أمام عرض مسرحي، أعطى للمَشاهد بعدا رمزيا متناسقا مع دلالات الفيلم بخطابه العاطفي والرومانسي والوطني”.

وجدير بالذكر أن لطيفة أحرار هي فنانة ممثلة ومخرجة وأستاذة التعليم الفني بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي،فضلا عن أدائها و تجسيدها للعديد من الأدوار التي جعلتها تبصم إسمها في سماء الفن.

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