الداخلة: البحرية الملكية تعترض قارب لـ103 مهاجر سري إفريقي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية اعترضت، يوم أمس الجمعة، على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب الداخلة، قاربا كان يقل 103 مرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، منهم 94 من السنغال و3 من غينيا و4 من غامبيا و1 من غينيا-بيساو و1 من مالي.

وأوضح المصدر ذاته أن القارب كان قد أبحر انطلاقا من سانت لويس في السنغال، يوم 29 أكتوبر 2023، في اتجاه جزر الكناري.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، بينهم خمس نساء وقاصران، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لعناصر الأمن الوطني بالداخلة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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