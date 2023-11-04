الجيش الإسرائيلي: سنواصل القتا.ل في غزة ولا وقف لإطلاق النار

2023-11-04 / 11:24
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هبة بريس - وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يعتزم وقف إطلاق النار في الوقت الحالي في قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيواصل القتال ضد “حماس” بكل الوسائل برا وبحرا وجوا.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تصريحات لـ”وكالة أنباء العالم العربي”، إن “الجيش تحت إمرة الحكومة، وحتى الآن لم توجه الحكومة الإسرائيلية الجيش بوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “إذا اتخذت الحكومة قرارا بهذا الشأن فالجيش سيطبقه فورا”.

كما أشار أدرعي إلى أن الجيش “يقدم نصائحه للحكومة في الغرف المغلقة، لكن مثل هذا القرار سياسي، والجيش ينفذ فقط”.

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‫5 تعليقات

  2. ماتخافوش راه المغرب باقي مطبع معكم حتى تقولوا كل الفلسطينين المغرب ديما معاكم
    للأسف هذه الأسطر لا تعجب كثير من القراء لكن هو الحاصل الان لماذا لم يتم طرد السفير الصهيوني

    رد

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