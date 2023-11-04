ترويج مخدر “البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 3 نونبر الجاري، من توقيف مواطن من دولة في افريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدر “البوفا”.

وقد مكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيه على 830 غرام من مخدر “البوفا”، وكيلوغرام و750 غرام من مخدر الشيرا، وأكياس من مادة البيكاربونات، وسكينين، ومجموعة من الساعات اليدوية والمنقولات المشكوك فيها، والتي يجري تحديد مصدرها.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه الموقوف لاجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا توقيف باقي المتورطين في جلب وترويج المخدرات المحجوزة.

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