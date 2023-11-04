طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

2023-11-04 / 10:24
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هبة بريس - وكالات

ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والموجود خارج القطاع في الوقت الراهن.

ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.

وهنية موجود خارج قطاع غزة منذ 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.

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‫21 تعليقات

  1. المذبحة التي يتعرض لها أهل غزة خاصة والفلسطينيون عامة سببها الفصائل المتناحرة على المساعدات. وكل فصيل له دولة خاصة به .

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