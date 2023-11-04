جهة الدار البيضاء سطات الأولى وطنيا بمجموع السكان النشيطين

2023-11-04 / 10:10
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات ضمت 72,6% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية تتعلق بوضعية سوق الشغل، بأن جهة الدار البيضاء- سطات جاءت في المركز الأول بنسبة 22,5% من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,8%)، وجهة مراكش-أسفي (13,1%) وفاس-مكناس (11,7%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5%).

وأضافت أن خمس جهات سجلت معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (43,2%). ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,0%) والدارالبيضاء-سطات (45,9%) وجهات الجنوب (45,6%) ومراكش-أسفي (43,8%) وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (43,6%).

في المقابل، سجلت أدنى المعدلات بكل من جهة درعة – تافيلالت (38,3%)، وجهة سوس-ماسة (39,5%)، والجهة الشرقية (39,9%)، وجهة بني ملال-خنيفرة (40%) وجهة فاس-مكناس (41,8%).

وفي ما يتعلق بالبطالة على المستوى الوطني، فإن ما يقارب ثلاث أرباع من العاطلين (75,8%) يتمركزون بست جهات. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ25,1% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13%) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,7%) والجهة الشرقية (9,8%) وجهة مراكش-أسفي (8,1%) ثم جهة سوس-ماسة (8,1% ). وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من جهات الجنوب (23,5%) والجهة الشرقية (20,3%) و درعة – تافيلالت (15,2%) والدار البيضاء-سطات (15%).

وبحدة أقل، سجلت جهتان معدلات تفوق المعدل الوطني (13,5%)، ويتعلق الأمر بجهات فاس-مكناس (14,9%) وسوس-ماسة (14,6%). وبالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-أسفي، وذلك على التوالي 8,3% و9,4%.

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