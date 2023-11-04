طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الصباح و الليل فوق المناطق الجبلية،

وستظل الأجواء أحيانا غائمة بكل من منطقة طنجة، والريف الغربي و اللوكوس، مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.

ومن المرتقب أيضا، تساقط أمطار أخرى ضعيفة و متفرقة بأقصى الشمال-الغربي للبلاد، و ذلك خلال النصف الثاني من الليلة القادمة، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق المناطق الشرقية و السواحل الشمالية و الوسطى.

وعدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد، بينما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى و بمنطقة البوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و10 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط و والماس، وما بين 18 و21 درجة بأقصى جنوب البلاد و بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا بشمال البلاد.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية و بالبوغاز، و قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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