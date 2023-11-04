طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الصباح و الليل فوق المناطق الجبلية،
وستظل الأجواء أحيانا غائمة بكل من منطقة طنجة، والريف الغربي و اللوكوس، مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.
ومن المرتقب أيضا، تساقط أمطار أخرى ضعيفة و متفرقة بأقصى الشمال-الغربي للبلاد، و ذلك خلال النصف الثاني من الليلة القادمة، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق المناطق الشرقية و السواحل الشمالية و الوسطى.
وعدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد، بينما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى و بمنطقة البوغاز.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و10 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط و والماس، وما بين 18 و21 درجة بأقصى جنوب البلاد و بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا بشمال البلاد.
أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية و بالبوغاز، و قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
6 تعليقات
الحمد لله على بداية تساقط أمطار الخير والبركة..
تساقطات مطرية مهمة جاءت في وقتها المناسب..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية والأبار..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
الحمد لله أمطار انتعشت الغطاء النباتي وكذا تعبئة السدود ..