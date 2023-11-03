كلود لوروا يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس أفريقيا 2023

2023-11-03 / 23:29
22
هبة بريس _ رياضة

رشح المدرب الفرنسي المتخصص في الكرة الأفريقية، كلود لوروا، 3 منتخبات للفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا “2023” المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويرى كلود لوروا، الذي شارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا كناخب في تسع مناسبات، أن المغرب والسنغال والجزائر من المنتخبات التقليدية المرشحة للظفر بلقب “الكان”، إضافة إلى الكاميرون، مضيفا: “لكنني أستبعد الكاميرون.. ليس لديهم أساس صلب رغم توفرهم على المواهب”.

وأكد المدرب الفرنسي المخضرم في مقابلة مع صحيفة “أفريك فوت”، أنه يفضل أيضا المراهنة على المنتخبات القادرة على تحقيق المفاجأة “مثل مالي، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وبطبيعة الحال مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار”.

وعمل لوروا البالغ عمره 75 عاما، كمدرب في القارة السمراء لقرابة 37 عاما، وقاد منتخبات في تسع بطولات لكأس أمم أفريقيا خلال هذه الفترة، وهو رقم قياسي، من بينها الفوز بالبطولة مع الكاميرون في عام 1988.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هدف واحد يفصل النصيري عن معادلة رقم بن مبارك في “الليغا”

هدف واحد يفصل النصيري عن معادلة رقم بن مبارك…

2023-11-04 / 22:03
Photo of النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام سيلتا فيغو

النصيري يسجل وينقذ إشبيلية من الخسارة أمام سيلتا فيغو

2023-11-04 / 20:36
Photo of البطولة الإحترافية.. نهضة بركان يتعادل بميدانه أمام حسنية أكادير

البطولة الإحترافية.. نهضة بركان يتعادل بميدانه أمام حسنية أكادير

2023-11-04 / 20:23
Photo of الدوري الأفريقي.. تشكيلة الوداد المتوقعة أمام صن داونز في ذهاب النهائي

الدوري الأفريقي.. تشكيلة الوداد المتوقعة أمام صن داونز في…

2023-11-04 / 19:49
Photo of مدرب صن داونز يفاجئ عادل رمزي بتصريح مثير قبل ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

مدرب صن داونز يفاجئ عادل رمزي بتصريح مثير قبل…

2023-11-04 / 18:40
Photo of سيدة مغربية رائدة تكسر الحواجز وتصبح أول وكيلة عربية لفيفا في الشرق الأوسط

سيدة مغربية رائدة تكسر الحواجز وتصبح أول وكيلة عربية…

2023-11-04 / 18:27
Photo of بيان عاجل من ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي

بيان عاجل من ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي

2023-11-04 / 18:13
Photo of نهضة الزمامرة يضيع الفوز في الوقت القاتل أمام المغرب التطواني

نهضة الزمامرة يضيع الفوز في الوقت القاتل أمام المغرب…

2023-11-04 / 17:57
Photo of مرة أخرى.. امرابط حبيس مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد

مرة أخرى.. امرابط حبيس مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر…

2023-11-04 / 16:45
Photo of بالصورة.. الصحافة المغربية تتنكر لياسين بونو في تصويت الكرة الذهبية

بالصورة.. الصحافة المغربية تتنكر لياسين بونو في تصويت الكرة…

2023-11-04 / 16:38

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق