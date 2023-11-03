حكيمي يصنع هدفين ويقود باريس سان جيرمان للفوز أمام مونبولييه

“حكيمي” يقود باريس سان جيرمان للفوز أمام مونبولييه

2023-11-03 / 22:58
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ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في قيادة فريقه باريس سان جيرمان لفوز ثمين أمام ضيفه مونبولييه بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

حكيمي تألق في مباراة اليوم كعادته، حيث صنع هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 10، ثم عاد ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 66.

تبقى الإشارة إلى أن أشرف حكيمي لعب أساسيا في مباراة اليوم أمام مونبولييه وخاض 78 دقيقة، وقد تحصل على تنقيط (8.4) وفقا لمنصة “سوفا سكور”.

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