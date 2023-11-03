“حكيمي” يقود باريس سان جيرمان للفوز أمام مونبولييه
ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في قيادة فريقه باريس سان جيرمان لفوز ثمين أمام ضيفه مونبولييه بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.
حكيمي تألق في مباراة اليوم كعادته، حيث صنع هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 10، ثم عاد ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 66.
تبقى الإشارة إلى أن أشرف حكيمي لعب أساسيا في مباراة اليوم أمام مونبولييه وخاض 78 دقيقة، وقد تحصل على تنقيط (8.4) وفقا لمنصة “سوفا سكور”.
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6 تعليقات
ماشاءالله
حكيمي أفضل ضهير في العالم
لماذا لم تدعم فلسطين افريق افضل من اسلامك ودينك
حكيمي ماشاء الله ربح لباريو
راحنا معولين عليك في كأس إفريقيا
لماذا تخاف من أن تدعم فلسطين اتخشى الناس أن تخشى الله هل تؤمن باليوم الاخر ؟؟؟