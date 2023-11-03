Israeli army soldiers stand at a position near the border with the Gaza Strip in southern Israel on November 3, 2023 amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas in the Gaza Strip. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

13 سيناتورا أميركيا يدعون إلى “وقف قصير” للحرب في غزة

2023-11-03 / 22:51
6
هبة بريس _ وكالات

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان، الجمعة، إلى “وقف قصير الأجل للأعمال العدائية التي تشكل خطرا كبيرا على المدنيين أو عمال الإغاثة أو توصيل المساعدات الإنسانية في غزة”.

وذكر 13 سيناتورا في بيان صادر عن مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، أنه “بصفتنا أعضاء في مجلس الشيوخ، نراقب عن كثب الحرب في غزة ونعتقد أنه يجب القيام بالكثير لحماية حياة المدنيين”، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، لكنهم أكدوا على أنه يجب عليها “تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لمن يعانون”.

وبحسب البيان، يأمل الأعضاء في تحقيق “ثلاثة أهداف من خلال وقف قصير الأجل للأعمال العدائية”، وهي: “النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين تحت إشراف صارم وضروري، والتركيز الإضافي على إطلاق سراح جميع الرهائن المختطفين، وتوفير فرصة لإجراء نقاش أوسع بين القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والعالميين، حول الاستراتيجيات طويلة الأمد للحد من الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مدرسة تأوي نازحين بغزة

20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مدرسة تأوي نازحين بغزة

2023-11-03 / 21:37
Photo of “هندوراس” تستدعي سفيرها لدى دولة اسرائيل

“هندوراس” تستدعي سفيرها لدى دولة اسرائيل

2023-11-03 / 20:35
Photo of فرنسا.. فقدان أكثر من 17 ألف وظيفة خلال الفصل الثالث من 2023

فرنسا.. فقدان أكثر من 17 ألف وظيفة خلال الفصل…

2023-11-03 / 20:16
Photo of إصابة 16 شخصا في حادث قطار بشمال ألمانيا

إصابة 16 شخصا في حادث قطار بشمال ألمانيا

2023-11-03 / 19:06
Photo of النيجر تعلن مغادرة أكثر من 900 جندي فرنسي

النيجر تعلن مغادرة أكثر من 900 جندي فرنسي

2023-11-03 / 17:21
Photo of استشهاد العشرات في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف

استشهاد العشرات في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف

2023-11-03 / 16:53
Photo of نصر الله: “طوفان الأقصى” عملية فلسطينية.. وأحدثت زلزالا في الكيا.ن الإسرائيلي

نصر الله: “طوفان الأقصى” عملية فلسطينية.. وأحدثت زلزالا في…

2023-11-03 / 15:11
Photo of نصر الله: “لو بحثنا عن معركة كاملة الشرعية فلن نجد مثل القتال مع ال-صها.ينة”

نصر الله: “لو بحثنا عن معركة كاملة الشرعية فلن…

2023-11-03 / 14:36
Photo of الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة بالمسجد…

2023-11-03 / 11:21
Photo of الجيش الإسرائيلي: “حما.س تنظيم عسكري قوي”

الجيش الإسرائيلي: “حما.س تنظيم عسكري قوي”

2023-11-03 / 10:09

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق