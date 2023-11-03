13 سيناتورا أميركيا يدعون إلى “وقف قصير” للحرب في غزة

هبة بريس _ وكالات

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان، الجمعة، إلى “وقف قصير الأجل للأعمال العدائية التي تشكل خطرا كبيرا على المدنيين أو عمال الإغاثة أو توصيل المساعدات الإنسانية في غزة”.

وذكر 13 سيناتورا في بيان صادر عن مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، أنه “بصفتنا أعضاء في مجلس الشيوخ، نراقب عن كثب الحرب في غزة ونعتقد أنه يجب القيام بالكثير لحماية حياة المدنيين”، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، لكنهم أكدوا على أنه يجب عليها “تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لمن يعانون”.

وبحسب البيان، يأمل الأعضاء في تحقيق “ثلاثة أهداف من خلال وقف قصير الأجل للأعمال العدائية”، وهي: “النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين تحت إشراف صارم وضروري، والتركيز الإضافي على إطلاق سراح جميع الرهائن المختطفين، وتوفير فرصة لإجراء نقاش أوسع بين القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والعالميين، حول الاستراتيجيات طويلة الأمد للحد من الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة

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