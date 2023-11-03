تعادل مثير بين شباب السوالم وشباب المحمدية في البطولة الاحترافية

تعادل مثير بين شباب السوالم وشباب المحمدية في البطولة الاحترافية

2023-11-03 / 22:33
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هبة بريس _ رياضة

تعادل شباب السوالم أمام ضيفه شباب المحمدية بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

وتلقى شباب السوالم ضربة موجعة مع بداية المباراة بطرد مدافعه نعمة البلالي في الدقيقة 12.

وتحدى الفريق السالمي النقص العددي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 44 عبر يوسف ليموري من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أنس مولهامي التعادل للشباب في الدقيقة 53.

وعاد شباب السوالم للتقدم مرة أخرى عبر لاعبه أيمن حديدي في الدقيقة 61، ثم أدرك عبد الرزاق الناقوس التعادل لشباب المحمدية في الدقيقة 98.

هذه النتيجة تضع شباب المحمدية في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل شباب السوالم المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

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