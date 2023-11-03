“منتدى الزهراء” يبسط مذكرته بين يدي الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة

هبة بريس _ الرباط

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية المشكل من 130 جمعية وأكثر من 30 مركزا للاستماع والإرشاد الأسري، حيث بسط أهم مضامين المذكرة التي أعدها في هذا الصدد.

وقالت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن المنتدى باحتكاكه اليومي مع المواطنين من خلال مراكز الاستماع، خلص إلى أن هناك بعض الإشكالات ذات طبيعة مسطرية وغيرها فاقترح المنتدى تعديلات في هذا الصدد تؤكد قروري.

وأضافت أن المنتدى ضمن مذكرته قدم دعامتين أساسيتين وتتعلق الأولى بقضاء أسري مؤهل، مشددة على أن جزء من الإشكالات مرتبطة بتكوين القضاة في الجانب الشرعي، وعدم تخصص القضاة، وإكراه كثرة الملفات، وأكدت على ضرورة الاعتماد على مساعدات اجتماعيات، وتقديم المساعدة القانونية للمتقاضين، مضيفة أن الدعامة الثانية تتعلق بالرقمنة، وأوضحت أن هذه الدعامة من شأنها أن تحل أغلب الإشكالات المرتبطة بمدونة الأسرة.

ومن بين المقترحات التي تقدم بها المنتدى ما يخص الحد من عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، وقالت إن المنتدى قدم حلولا في الجانب المسطري، كما قدم تصورا شاملا على الزواج وعلاقته بالسياسات العمومية، مضيفة ” انطلقنا من كون الزواج حق من الحقوق التي ينبغي على الدولة أن توفر جميع الإمكانات المتاحة لتمكين الشباب من الزواج واقترحنا إحداث “صندوق الزواج” وغيرها من المقترحات”.

وعلى المستوى القانوني والمسطري، أبرزت قروري، أن المنتدى اقترح تبسيط مسطرة الزواج، واعتبر أن الإذن القضائي في الزواج العادي غير ذي معنى، في حين يتم الاكتفاء بالتوقيع في سجل العدول على أساس أن يكون العدل مرتبطا بالرقمنة مع المحاكم _ تقول بثينة قروري للموقع الرسمي لحزب البيجيدي _

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