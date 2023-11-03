لتطوير نظام خاص بالتربة الإفريقية .. OCP يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية

2023-11-03 / 21:58
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هبة بريس _ و م ع

وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الرائد العالمي في سوق المنتجات الفوسفاطية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، والشركة الأمريكية الناشئة (Regrow)، التي تنشط في المجال الفلاحي، شراكة استراتيجية لتطوير نظام “MRV” (القياس، التقرير، التحقق) خاص بالتربة الإفريقية.

وذكرت المجموعة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا النظام يعتمد على النموذج البيوجيوكيميائي “DNDC”، وهو نموذج علمي تمت معايرته والمصادقة عليه على الصعيد العالمي ويعتبر نظاما معترفا به من طرف المعايير المرجعية.

وأبرز المصدر ذاته أن الهدف من هذا المشروع هو استكشاف قدرة التربة على تخزين الكربون، وتعزيز خصوبتها، وتحسين الوصول العادل إلى سوق الكربون الطوعي، وبالتالي تعزيز صحة التربة في القارة.

وسيسمح هذا المشروع للفلاحين الأفارقة بالوصول إلى نظام “MRV” المتطور، بسعر تنافسي مقارنة بسعر “MRV” التقليدي، وسيشجعهم على اعتماد الممارسات الفلاحية المستدامة وتحسين صحة التربة والمحاصيل بالإضافة إلى تطوير مصدر آخر للدخل بفضل شهادات الكربون.

وتعد أنظمة “MRV” من المتطلبات الأساسية للمصادقة على مشاريع تخزين الكربون، التي تعتمد على الاستثمار في برامج تثبيت الكربون في التربة من خلال اعتماد الممارسات الفلاحية المستدامة، ولكن تشكل تكلفة الأساليب التقليدية لتحديد كمية الكربون من خلال القياسات المباشرة لتحليل التربة عائقا أمام مطوري المشاريع وكذا المزارعين (وخاصة الأفارقة) الراغبين في تبني الممارسات الفلاحية المستدامة التي من شأنها توليد شهادات كربون.

وتساهم الخدمات الرقمية لأجهزة العقبات وتلبية احتياجات القياس الكمي لثاني أوكسيد الكربون بطريقة مرنة وبأقل تكلفة.

وتتجلى النتائج الهامة لهذا المشروع في تطوير منصة رقمية تتضمن واجهة سهلة الاستخدام، تحتوي على الخصائص الرئيسية للمزارعين وتمكن من تسجيل البيانات تتبع مشاريع الكربون والربط مع أجهزة الاستشعار التي تعتمد على صور القمر الصناعي والنموذج البيوجيوكيميائي “DNDC” لشركة (Regrow).

وتدعم مجموعة (OCP) وجامعة (UM6P) وشركة (Regrow) التحول المستدام للأنظمة الفلاحية من أجل تغذية ساكنة العالم ومكافحة التغيرات المناخية. ويعتبر هذا المشروع مجرد بداية لتعاون أوسع بين الهيآت الفاعلة من أجل تحسين صحة التربة وتخزين الكربون. وبفضل هذه الشراكة، تؤكد مجموعة (OCP) مجددا مكانتها كرائد داعم للتحول نحو فلاحة خضراء ومستدامة في إفريقيا.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قال السيد نوفل مهدار، نائب الرئيس Climate Action & Decarbonisation بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “تعمل مجموعة (OCP)، جنبا إلى جنب، مع الشركاء والفلاحين من أجل تطبيق الممارسات الفلاحية المستدامة الكفيلة بتحسين صحة التربة والمساهمة في الأمن الغذائي العالمي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري”.

وأبرز أن هذا المشروع، بشراكة مع جامعة (UM6P) وشركة (Regrow)، يعتبر خطوة مهمة لتحرير إمكانيات أفريقيا للانضمام إلى الجهود المبذولة عالميا، مضيفا أنه، بذلك، تؤكد مجموعة (OCP) على التزامها اتجاه الفلاحين في إفريقيا، وخاصة الصغار منهم.

من جهته، قال رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي “نحن سعداء بالعمل معا لتعزيز الأنظمة الغذائية المرنة العادلة والمستدامة في إفريقيا بهدف ضمان الأمن الغذائي للجميع”.

وشدد على أن هـذه الشـراكة تمثل التزاما راسخا بالمشاركة الفعالة في مكافحة التغيرات المناخية من خلال فهم قدرات تخزين الكربون في التربة الإفريقية.

من جانبه، أكد مدير الاستراتيجية بشركة (Regrow)، ويليام أ. سالاس، أن مبـادرات شركته ترتكز على تعزيز التحول المستدام للأنظمة الفلاحية، مسجلا أن أن نصف القوى العاملة في إفريقيا تنشط في القطاع الفلاحي، وذلك يبرز أهمية تحسين المردودية لتعزيز الآفاق الاقتصادية للقارة.

وأضاف أن (Regrow) “سعيدة بالتعاون مع مجموعـة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة في مجال الصناعات الفلاحية، ومع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من أجل إحداث تأثير إيجابي على الفلاحين الأفارقة

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