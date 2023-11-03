20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مدرسة تأوي نازحين بغزة

2023-11-03 / 21:37
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هبة بريس _ وكالات

تعرضت مدرسة تأوي نازحين شمالي مدينة غزة لقصف إسرائيلي، الجمعة، أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وقالت قنوات إخبارية أن القصف خلف شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، شمالي مدينة غزة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف، أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استُشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصيب 23516، كما استُشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

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