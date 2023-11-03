الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسلم ملعبين جديدين بإيمينتانوت وشيشاوة

هبة بريس _ رياضة

واصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسليم الملاعب الكروية للفرق المنضوية تحت لوائها، بعدما تمت تكسيتها بالعشب الاصطناعي من الجيل الثالث.

وأبرزت الجامعة، في بلاغ لها، أنها سلمت، اليوم الجمعة، الملعب البلدي لإيمينتانوت والملعب البلدي لشيشاوة.

ومثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حفلي التسليم، نيابة عن رئيسها فوزي لقجع، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة، عبد المالك أبرون.

وخلص البلاغ إلى أن تسليم الملعبين يدخل ضمن العملية التي وضعتها الجامعة، وسلمت بموجبها ملاعب كروية لمجموعة من الفرق المنضوية تحت لوائها، في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للعديد من الأندية الوطنية، بعد أن تمت عملية تكسيتها بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

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