“كاف” يعلن مواعيد مباراتي نهائي الدوري الأفريقي

“كاف” يعلن مواعيد مباراتي نهائي الدوري الأفريقي

2023-11-03 / 21:07
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أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الجمعة، عن مواعيد مباراتي الوداد الرياضي ضد ماميلودي صن داونز ضمن ذهاب وإياب نهائي الدوري الأفريقي.

وقال “كاف” في بيان رسمي إن مباراة الذهاب ستقام يوم الأحد القادم بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر أن مباراة الإياب ستجرى يوم الأحد 12 نونبر بداية من الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا.

وذكر “كاف” عبر بلاغه بقيمة الجوائز المالية لهذه المسابقة، حيث سيحصل البطل على 4 ملايين دولار، على أن ينال الوصيف 3 ملايين دولار، مقابل 1.7 للخاسرين في النصف و1 مليون دولار للخاسرين في دور الربع.

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