أنور الغازي يرد على فسخ عقده مع ماينز برسالة قوية

أنور الغازي يرد على فسخ عقده مع ماينز برسالة قوية

2023-11-03 / 20:48
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رد الدولي الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي على قرار ناديه ماينز الألماني بفسخ عقده بسبب تضامنه مع فلسطين، برسالة قوية.

ونشر الغازي رسالة قوية عبر حسابه على “إنستغرام” مباشرة بعد إعلان ماينز فسخ عقده، وقد جاء فيها: “قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.

وأضاف: “خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يُشن على الأبرياء والضعفاء في غزة”.

تجدر الإشارة إلى أن ماينز الألماني كان قد أعلن، مساء اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعبه الهولندي أنور الغازي بسبب دعمه للشعب الفلسطيني.

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‫3 تعليقات

  3. رجل وابن رجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم.
    خيرها فغيرها.

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