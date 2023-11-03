إقليم الحوز..اجتماع حول الاستعدادت للموسم الشتوي

هبة بريس _ الرباط

انعقد اليوم الجمعة، بمقر عمالة إقليم الحوز، الاجتماع السنوي للتنسيق والتأطير بشأن تدبير الموسم الشتوي 2023/2024.

ويتوخى هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء المصطفى فارس رفقة عامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، التحضير الجيد وعلى نحو استباقي لموسم الشتاء بهذا الإقليم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد فارس، أن الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لمستعملي الطريق لضمان استمرارية حركة السير والسلامة الطرقية، مبرزا الإستراتيجية التي يجب اعتمادها من أجل تكريس ضمان الاستدامة الطرقية، وكذا النقائص التي تم تسجيلها خلال الموسم الشتوي الماضي.

وشدد السيد فارس، على أهمية النهوض بالموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها، وتحسين الجودة، خاصة أمام الإكراهات التي تواجهها الشبكة الطرقية في ظل التحديات المناخية الحالية، والعمل على التدبير الجيد للتدخلات حسب المحاور الطرقية، والرفع من فعالية فرق التدخل، إضافة إلى تحسين وسائل التواصل الداخلي والخارجي، مع تجديد آليات إزاحة الثلوج والعمل على صيانتها.

من جهته، أبرز عامل إقليم الحوز ، أهمية هذا اللقاء من أجل التحضير واتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل بدء الموسم الشتوي بهدف ضمان ديمومة حركة السير، خلال هذه الفترة من السنة، في أحسن الظروف و العمل على تظافر الجهود لتحقيق تنمية شمولية مندمجة تراعي أولويات واهتمامات هذا الإقليم وخصوصياته في إطار التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف أن مختلف الإجراءات المعتمدة أو المزمع اتخاذها لمواجهة موجة البرد التي يعرفها الإقليم خلال هذه الفترة من السنة، تروم الحفاظ على حياة الساكنة المحلية وأمنها الصحي، مؤكدا على الإلتزام بالعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وخاصة في ظل هذا الظرف الاستثنائي المتعلق بالزلزال الذي ضرب الإقليم يوم 8 شتنبر الماضي.

وعقب هذا الاجتماع، قام الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء رفقة عامل إقليم الحوز بزيارة لحظيرة الآليات والمعدات التابعة للمديرية الإقليمية بتحناوت، وتسليم مفاتيح الآليات الجديدة التي تم منحها لهذه الحظيرة.

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