“صن داونز” يعزي في وفاة ” أسامة فلوح “

هبة بريس _ رياضة

حرص نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على تعزية الوداد الرياضي بعد وفاة لاعبه أسامة فلوح، وذلك قبل مباراتهما المقررة بعد غد الأحد، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

وكتب النادي الجنوب أفريقي في صفحته الرسمية: “يعرب رئيس مجلس الإدارة، والفريق الفني واللاعبون والإدارة والموظفين وأنصار نادي ماميلودي سان داونز، والأمة الصفراء بأكملها عن خالص تعازيهم للعائلة والأصدقاء. نحن حزينون على خسارة مدافع نادي الوداد الرياضي، أسامة فلوح”.

تجدر الإشارة إلى أن أسامة فلوح توفي مساء أمس الخميس بعدما قضى عدة أيام في العناية المركزة، إثر تعرضه لحادثة سير مروعة تسببت له في كسور ونزيف على مستوى الرأس.

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