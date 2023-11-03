“هندوراس” تستدعي سفيرها لدى دولة اسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية في هندوراس الجمعة، إنها استدعت سفيرها لدى دولة إسرائيل للتشاور.

وأوضحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أن الاستدعاء جاء على خلفية انتهاكات اسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب

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