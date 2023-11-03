“هندوراس” تستدعي سفيرها لدى دولة اسرائيل

2023-11-03 / 20:35
9
هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية في هندوراس الجمعة، إنها استدعت سفيرها لدى دولة إسرائيل للتشاور.

وأوضحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أن الاستدعاء جاء على خلفية انتهاكات اسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 13 سيناتورا أميركيا يدعون إلى “وقف قصير” للحرب في غزة

13 سيناتورا أميركيا يدعون إلى “وقف قصير” للحرب في…

2023-11-03 / 22:51
Photo of 20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مدرسة تأوي نازحين بغزة

20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مدرسة تأوي نازحين بغزة

2023-11-03 / 21:37
Photo of فرنسا.. فقدان أكثر من 17 ألف وظيفة خلال الفصل الثالث من 2023

فرنسا.. فقدان أكثر من 17 ألف وظيفة خلال الفصل…

2023-11-03 / 20:16
Photo of إصابة 16 شخصا في حادث قطار بشمال ألمانيا

إصابة 16 شخصا في حادث قطار بشمال ألمانيا

2023-11-03 / 19:06
Photo of النيجر تعلن مغادرة أكثر من 900 جندي فرنسي

النيجر تعلن مغادرة أكثر من 900 جندي فرنسي

2023-11-03 / 17:21
Photo of استشهاد العشرات في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف

استشهاد العشرات في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف

2023-11-03 / 16:53
Photo of نصر الله: “طوفان الأقصى” عملية فلسطينية.. وأحدثت زلزالا في الكيا.ن الإسرائيلي

نصر الله: “طوفان الأقصى” عملية فلسطينية.. وأحدثت زلزالا في…

2023-11-03 / 15:11
Photo of نصر الله: “لو بحثنا عن معركة كاملة الشرعية فلن نجد مثل القتال مع ال-صها.ينة”

نصر الله: “لو بحثنا عن معركة كاملة الشرعية فلن…

2023-11-03 / 14:36
Photo of الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة بالمسجد…

2023-11-03 / 11:21
Photo of الجيش الإسرائيلي: “حما.س تنظيم عسكري قوي”

الجيش الإسرائيلي: “حما.س تنظيم عسكري قوي”

2023-11-03 / 10:09

‫9 تعليقات

  4. هندوراس ليست ملمسة ولا شيعية ولا حتى عربية واستدعت سفيرها كرهها للظلم ماذا عن العرب

    رد

  6. غير تهناوا حتى إذا طرد العالم كلها سفيرها من إسرائيل لا أظن أن المغرب سيطرد السفير الإسرائيلي

    رد

  7. ارجو ان تكونو اكثر دقة في استعمال المصطلحات.فلا توجد دولة اسمها اسرائيل بل الكيان الصهيوني.اوقفو التطبيع

    رد

  8. النصارى يبقى فيهم الحال على غزة اما حكامونا نعاسين …نحن الأول بطرد كل صهيوني يتشفى في قتل اخواننا في فلسطين والى نحن خصمك يوم لينفع لا لقب ولاجاه عند الذي لا يظلم عنده أحدا

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق