“هندوراس” تستدعي سفيرها لدى دولة اسرائيل
هبة بريس _ وكالات
قالت وزارة الخارجية في هندوراس الجمعة، إنها استدعت سفيرها لدى دولة إسرائيل للتشاور.
وأوضحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أن الاستدعاء جاء على خلفية انتهاكات اسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب
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9 تعليقات
دول اجنبية تقاطع اسرائيل، ودول عربية تسارع للتطبيع مع اسرائيل..
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
أين العرب
هندوراس ليست ملمسة ولا شيعية ولا حتى عربية واستدعت سفيرها كرهها للظلم ماذا عن العرب
أتمنى من المغرب أن يطرد السفير الصهيوني في أقرب وقت
غير تهناوا حتى إذا طرد العالم كلها سفيرها من إسرائيل لا أظن أن المغرب سيطرد السفير الإسرائيلي
ارجو ان تكونو اكثر دقة في استعمال المصطلحات.فلا توجد دولة اسمها اسرائيل بل الكيان الصهيوني.اوقفو التطبيع
النصارى يبقى فيهم الحال على غزة اما حكامونا نعاسين …نحن الأول بطرد كل صهيوني يتشفى في قتل اخواننا في فلسطين والى نحن خصمك يوم لينفع لا لقب ولاجاه عند الذي لا يظلم عنده أحدا
الممتل الاسرائيلي طرد نفسه لما لم يجد من يطرده