توقيف سيدتين بالبيضاء متلبستين بنقل مخدرات على متن “طاكسي”

2023-11-03 / 20:07
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة 3 نونبر الجاري، من حجز 1700 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وتوقيف سيدتين يشتبه في تورطهما في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

توقيف المشتبه فيهما، تم على متن سيارة أجرة متجهة نحو مدينة الجديدة، وهما في حالة تلبس بنقل وحيازة كمية من الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة والتي كانت مخبأة بعناية في منقولاتهما الشخصية.

وجرى إخضاع المعنيتين بالأمر إلى تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

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‫4 تعليقات

  1. نعلة الله عليهم المجرمات بغاو اقضيو على الاطفال و الشباب في المغرب لازم اكون الحكم على التجار المخديرات و هد المجرمات بالاعدام ثم الاعدام .

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