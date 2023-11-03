بنموسى مقطرا الشمع على الأساتذة … تلاميذ لا يتمكنون من إجراء عملية حسابية بسيطة

2023-11-03 / 19:41
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هبة بريس _ الرباط

بشكل او بآخر ..يكون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى قد قطر الشمع على الأساتذة بعدما استغل اجتماع عقدته لجنة التعليم و الثقافة والإتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة ليقدم صورة قائمة على التعليم الإبتدائي

بنموسى، وصف وضعية تلاميذ الإبتدائي بالمقلقة و الكارثية، حيث قال أن التقييم الذي خضع له منذ بداية السنة ، حوالي 100 ألف تلميذ أظهر أنهم غير متمكنين من قراءة كلمات و إنجاز عمليات حسابية بسيطة.

وأشار الوزير الوزير أن تلاميذ الابتدائي من المستوى الأول إلى السادس لا يستطيع اغلبهم قراءة جملة بسيطة و إجراء عملية قسمة أو ضرب صحيحة

ويعرف ان رجال التعليم يشلون المؤسسات التعليمية رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع.

فالهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة ترى أنّه لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفّر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحقّ في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفّر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية. يأتي ذلك إلى جانب إثقال هيئة التدريس بمهام تُصنَّف بحكم التطوّع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.

في المقابل، تفيد الوزارة الوصية على القطاع بأنّ النظام الجديد يحافظ على كلّ المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. تضيف أنّه سوف يُصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردود المهني.

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‫49 تعليقات

  1. على الوزير أيضا ان يتحدث عن الاكتظاظ والفضاءات المزرية لمؤسسات كثيرة لا تتوفر حتى على مرافق صحية خاصة في المجال القروي .

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  2. Le ministre n’est pas à ça place.
    Mr le ministre est très dépassé pour ce poste.
    Il devrait revenir à son poste initial peut être il va donner mieux.

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  4. غريب امر هذا الوزير!! هل من لا يثقن المتابة وعمليات الحساب من جراء الاستاذ وحده؟؟ لماذا لا يتكلم عن الخريطة المدرسية؟ لماذا لا يتكلم عن مقررات تجارية دون جدوى؟ لماذا لا يتكلم عن تعدد المواد وحشوها بما لا يفيد؟ لماذا لم يتكلم عن اقسام ب50 تلميذ؟ لماذا لم يتكلم عن الامعان وعن تشجيع الغش في الامتحانات الاشهادية؟ لماذا لم يتكلم عن تعدد اللغات وغياب الوسائل؟ لماذا لم يتكلم عن تشجيع الكرة والرقص والتفاهة؟ لماذا لا يتكلم عن المحسوبية في الترقي وتذمر المجتهدين من الاساتذة؟ لماذا لم يتكلم عن انعدام التحفيز؟ لماذا لم يتكلم عن العنف ضد الاساتذة؟ لماذا لم يتكلم عن انتشار المخدرات في الاوساط المدرسية؟؟؟؟؟؟؟

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  5. أنا فقط أذكر بنموسى ببعض وزراء التربية الوطنية الذي سبقوه : الوفا ( الضلع المشترك) أمزازي ( لم يتمكن من نطق كلمتي المتفوقين و المتفوقات ) بنموسى : تصحيح الامتحان مؤدي عليه .جل الوزراء لا يحسنون تركيب جملة مفيدة .

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  8. قالوا ناس زمان طاحت الصومعة علقوا الحجام
    ايوا سيدي الوزير قولينا نتا كيف يعقل لمعلم في العالم القروي عنده تلاميذ يفوق عددهم 40 تلميذ حرموا من التعليم الاولي و قسم يضم ثلاث مستويات و الافضع يدرس جميع المواد بمقارنة بسيطة مع التعليم الحاص اللي فرعتوا لينا راسنا بيه فالتلميذ استفاد من تعليم اولي بمعنى دخل الابتدائي و عندو القدرة على القراءة و الكتابة و عاد المدرسة الخاصة عندها معلم خاص بالعربية و آخر للفرنسية و ثالث للرياضيات ماشي العليم العمومي خاص المعلم يقري الفرنسية و الرياضيات و الرياضة و عندو ثلاث مستويات و يصحح الدفاتر و غيرها من المهام خاصنا رومبو ماشي انسان

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  9. الأساتذة مقطريين الشمع على بنموسى، وزير التعليم لا يستطيع قراءة اللغة العربية بشكل صحيح دون ارتكاب أخطاء نحوية لا يرتكبها حتى التلاميد الكسالا داخل قبة البرلمان.

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