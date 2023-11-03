بنموسى مقطرا الشمع على الأساتذة … تلاميذ لا يتمكنون من إجراء عملية حسابية بسيطة
بشكل او بآخر ..يكون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى قد قطر الشمع على الأساتذة بعدما استغل اجتماع عقدته لجنة التعليم و الثقافة والإتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة ليقدم صورة قائمة على التعليم الإبتدائي
بنموسى، وصف وضعية تلاميذ الإبتدائي بالمقلقة و الكارثية، حيث قال أن التقييم الذي خضع له منذ بداية السنة ، حوالي 100 ألف تلميذ أظهر أنهم غير متمكنين من قراءة كلمات و إنجاز عمليات حسابية بسيطة.
وأشار الوزير الوزير أن تلاميذ الابتدائي من المستوى الأول إلى السادس لا يستطيع اغلبهم قراءة جملة بسيطة و إجراء عملية قسمة أو ضرب صحيحة
ويعرف ان رجال التعليم يشلون المؤسسات التعليمية رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع.
فالهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة ترى أنّه لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفّر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحقّ في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفّر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية. يأتي ذلك إلى جانب إثقال هيئة التدريس بمهام تُصنَّف بحكم التطوّع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.
في المقابل، تفيد الوزارة الوصية على القطاع بأنّ النظام الجديد يحافظ على كلّ المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. تضيف أنّه سوف يُصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردود المهني.
39 تعليقات
بسبب استيراد المناهج و البرامج من الخارج من طرف المحيطين بك من المديرين المركزيين و المفتشين
أنتم المسؤولون عن هذه الكارثة.الم يكن عندنا وزير لايعرف حتى جمع كلمة بطلة ألبس عندنا نواب لايحسنون حتى القراءة.
تايقطر الشمع على راسو او على هادوك المسؤولين لي قبلو لي خربو المدرسة و ضربو السمعة تاع رجل التعليم-الفءة الوحيدة لي باقا كاتخرج تهضر على حقها.اما الباقي غا حاضيينهم. علاش شكون لي مسؤول على السياسة التعليمية فالبلاد؟؟ الاستاذ ولا المعلم؟شكون لي كايسطر البرامج او الاهداف او يدير المقررات؟؟ شكون لي خرج على التعليم من غير السياسة العوجة تاع المسؤولين. الاستاذ او التلميذ و الاسرة كولهوم ضحايا.
يقطر الشمع على نفسه وسلفه اصحاب السياسات القاتلة و الميزانية الضخمة بلا محاسبة.
أضف إلى دلك تدخل السياسة بالمنظومة لتلميع صورة السياسي ان كان الامر كدلك فكيف تحقق نتائج البكالوريا بنسب عالية جدا لم يعرفها من قبل؟؟!!!!!بنموسى يحاول إطلاق سمومه اتجاه رجال التعليم عبر صحفيين بسطاء بعد ان رمي نظامه في القمامة
إنك مهندس و وزير ووووووو أوجد الحل في يدكم القفل و المفتاح سيدي الوزير .
قسم ب 47 و آخر 3 مستويات . ممنوع تعنف التلميذ . وسائل إعلام مهتمة بالكرة و النشاط ووووووو أنتم من أوصلنا إلى هذه المهزلة
السبب الحقيقي في تلك الكوارث ليس الأستاذ بل الوزارة هي المسؤولة. لماذا؟
لأن الوزارة تفرض على الأستاذ أن ينجح أكثر من 90%من التلاميذ.في عصرنا الماضي تجد مثلا في المستوى الخامس نسبة النجاح عادي 30%فقط والباقي يكرر لأن مستواه ضعيف ولا ينجح. اليوم الوزارة تفرض عليك نسبة النجاح أن تكون عالية وبالتالي سينجح الضعيف والمتوسط والمجتهد.والوزارة تفعل ذلك من أجل النفخ في عدد المتعلمين في المغرب لترسله للمنظمات الدولية. بأن في المغرب نسبة الأمية قليلة جدا.
كاد المعلم ان يكون رسولاً في زمن البساطة والكفاءة و الاجرة الشهرية الزهيدة اما جيل الاساتذة الكسالى الفاشلين المتعاقدين لا مهنية و لا اخلاق لا يهمهم التلاميذ هم الوحيد المال و التسكع في المقاهي سلطتهم علينا احزاب سياسية لخدمة إيديولوجية عفنة لا سامحهم الله.
الوزير قال الحقيقة المرة التي قالها المرحوم الوزير محمد الوفا. المصيبة الكبرى أن الكثير من هؤلاء الذين ينعتون بأنهم ‘اساتذة” غير متمكنبن مما يتقنون. فاقد الشيء لا يعطيه.
عندما يفشل قطاع ما في مجاله فإن القاءمين عليه هم المسؤولون.اذن ففشل قطاع التعليم يعود للوزير بالدرجة الاولى واذنابه من مستشارين ومديرين مركزيين وجهويين ومفتشين ورؤساء مصالح وووووو واختيارات ببداغوجية ومناهج ومقررات وبرامج
اما مسؤولية الاستاذ فتقتصر على تنفيذ مقرراتكم.
انا معاك السي موسى في هذه المسألة أغلبية الاساتدة والمعلمين ليس لهم حس اجتماعي ولا همهم مصلحة الطفل للتعلم والمعرفة همهم هو آخر الشهر. انا عندي ذكريات عن سنوات الدراسية مؤلمة والسبب هم الأساتذة. يدخل الأستاذ إلى القسم ويقفل الباب بدون مراقب ثم يبدأ في اضاعة الوقت في مسائل خارجة عن الدرس وبعدها يملي عليهم الدرس ويكتب في التقرير الدرس الذي كتبوه بدون أن يفهموا شئ. لهذا السبب يفعلون كل شئ من أجل هده الوظيفة. فلوس بدون تعب ولا عناء
أنا أتفق تمامًا مع الوزير
المعلمون اصبحو فاشلين و من الأحسن لهم ترك المسؤولية وطلب الرزق في جهة ثا نية لأن الأصل هو العمل وبعده تأتي الرفاهية
السيد الوزير مكذبش ، أغلبية أمور اولياء التلاميذ يعانون الأمرين لتكوين أبنائهم ، فالتعليم لم يعد كماكان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، اليوم بىاش تقري اولادك ضروري توجدهم وتقريهم في الروض وتصرف عليهم دم جوفك من سن سنتين باش تديهم واجدين للمعلم اديال ٱخر الزمان
حتى واحد مبقى باغي يخدم لا أساتذة ولا وزارة ،وانا أرى أن أقبح كائن في الارض هم النقابات أي ميدان دخلوا فيه مشى الخراب
صحيح ما قالها السيد الوزير لاحظنا ان تلاميذ سنوات البتداءي لا يفقهون شيءا كانهم لم يلجوا المدرسة كانهم لا يقرو ن شيءا ولا يتعلمون مستوى التلاميذ جدا ظعيف الى لا شيء نتساءل عن مصير التلاميذ لا عربية لا رياضيات لا فصاحة اما الاعراب والنحو صفر ما يتعلم هولاء التلاميذ الفيزياءالخوا الخاوي أين تعليم الزمن الجميل ايام الجد والعمل اباء واولياء التلاميذ يستنكرون ظعف مستوى التلاميذ لانصاف التعليم يجب :ان تكون حصة صباحية وحصة:من8صباحا الى 12زوالا ثم حصة المساء من2الى 6مساءا وتقليص العطلة لنعود ال ايام الجد والعطاء ايام الزمن الجميل بهكدا التزامان سيصلح التعليم وستكون مردودية جيدة وتعود المدرسة العمومية الى مجدها أيا الزمن الجميل
على كل من يستسهل العمل في القسم أن يحضر حصة تعليمية في حضور أستاذ يؤدي مهمته وبعد ذلك يحكم على عمل الأستاذ وعلى النتيجة عند التلميذ.
السيد الوزير محق في كل ما يقول نحن خريجي المدرسة الوطنية نحسن اللغة العربية والفرنسية على حد سواء المستوى الضعيف للاساتذة وخاصة الاستاذات هو السبب الحقيقي لهذا التدني والانحطاط الذي تعرفه المدرسة المغربية للاسف الكل يريد الحق وليس هناك من يعرف او يعي ان الحق يقابله واجب وخاصة واجب التدريس والتلقين خاصة في العالم القروي الذي يغيب فيه الاستاذ اما بالنسبة للمتعاقدين فلقد كانوا على بينة انهم متعاقدون والعقد شريعة المتعاقدين وقد وقعوا ووافقوا على شروط التعاقد اظن ان ابناء هذا الوطن يستحقون تعليما جيدا يكون فيه الاستاذ ذو ضمير حي لهذا على الوزارة ان تلجأ الى الاحتياطي الكبير من حاملي الشهادات وتعويض من لا يريد القيام بواجبه واستعمال مبدأ الاجرة مقابل العمل
السلام عليكم.ان الزمن الجميل مضى مع اساتذة الثمانينيات و ما قبل فهذا الجيل من الاساتذة كان يتمتع بحس المسؤولية و القناعة و الانظباط.فانا متفق مع الوزير من حيث تدني المستوى لا بالنسبة للمتعلمين فقط بل حتى للمعلمين و المعلمات.فالتعليم في بلادنا قضي عليه عندما فقد رجاله واصبح مؤنثا غير سليم.وا اسفااااااااه.
عادي يا سيادة الوزير .
ما دمت انت صاحب الدكتورة و لا تستطيع القراءة ولو من ورقة .
الأساتذة ضسرو يجب على الوزارة ان تمنح رجال التعليم أجلا للعودة إلى الأقسام وبعدها تحديد مباريات للدخول إلى مجال التعليم وفق شروط جديدة اللي بغا يخدم مرحبا اما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معلمين واستاذة مستواهم ظاهر في مستوى تلاميذهم الوزارة توجد الخلف والطرد للجميع 90 الف مضرب خلقوا البلبلة للجميع.