بنموسى مقطرا الشمع على الأساتذة … تلاميذ لا يتمكنون من إجراء عملية حسابية بسيطة
بشكل او بآخر ..يكون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى قد قطر الشمع على الأساتذة بعدما استغل اجتماع عقدته لجنة التعليم و الثقافة والإتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة ليقدم صورة قائمة على التعليم الإبتدائي
بنموسى، وصف وضعية تلاميذ الإبتدائي بالمقلقة و الكارثية، حيث قال أن التقييم الذي خضع له منذ بداية السنة ، حوالي 100 ألف تلميذ أظهر أنهم غير متمكنين من قراءة كلمات و إنجاز عمليات حسابية بسيطة.
وأشار الوزير الوزير أن تلاميذ الابتدائي من المستوى الأول إلى السادس لا يستطيع اغلبهم قراءة جملة بسيطة و إجراء عملية قسمة أو ضرب صحيحة
ويعرف ان رجال التعليم يشلون المؤسسات التعليمية رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع.
فالهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة ترى أنّه لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفّر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحقّ في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفّر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية. يأتي ذلك إلى جانب إثقال هيئة التدريس بمهام تُصنَّف بحكم التطوّع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.
في المقابل، تفيد الوزارة الوصية على القطاع بأنّ النظام الجديد يحافظ على كلّ المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. تضيف أنّه سوف يُصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردود المهني.
17 تعليقات
ههههه. يقطر الشمع على نفسه وعلى كل متحامل. جيو شوفو حالة المدارس والمناهج وظروف تعلم الأطفال الاجتماعية. وزعما إلى رجع الأساتذة بحال العبيد سيخرجون أسياد وأطفال يحملون هم الوطن أكيد أن أول المستهدفين من هذا النظام هو قتل ما بقي في المدرسة العمومية. لدى لا تهرفوا بما لا تعرفوا
تلاميذ لا يعرفون و تلاميذ يعرفون
و نفس الاستاد !!!
ضعف تلاميذ ناتج عن الخريطة المدرسية التى تقرها الوزارة بدون أن تترك المسألة الاستحقاق النجاح فى يد الاساتدة
وهل يعرف ان يقول جملة مفيدة.
زد عليه نسبة النجاح في الباكالوريا في المغرب تتجاوز 70 في ال 💯.
بينما في تونس والجزائر لا تتجاوز 30 في ال 💯.
اذن فاليقطر شمعه على رأسه.
ونزيد.
المدرسة العمومية لا زالت بخير ما دام هناك شرفاء يعملون بصدق وتفان وان كان هناك فشل فالوزارة هي من تتحمل المسؤولية. لأنها تبعثر الملايير بعيدا عن الاستاد والمعلم. كلام الوزير كله مغالطات لانه فقط يتلو ما كتب له. وعلى الجميع أن يعلم أن في شعبة بولتكنيك بفرنسا. 41 طالب مغربي من أصل 60 فازوا في الامتحان وكلهم من التعليم العمومي.
هذه الحيلة الكارثة راجعة للبرامج و المناهج الموجودة. زد على ذلك مدرسة النجاح التي تفرض على الأساتذة أن ينجحوا جميع التلاميذ ، حتى التلاميذ لم تعد لديهم دافعية و حافزية للدراسة. العنف ممنوع و النجاح مضمون من الابتدائي بمدرسة النجاح و الإعدادي و الثانوي بالغش…
المهم اعطوا للأساتذة حقوقهم أبناؤنا ضائعون عكس ابناؤكم تدرسونهم في الخصوصي.
المعلم أو الاستاذ هو الذي جعلك في منصبك يا سفيه
بنموسى رجل دولة اراد ان بنقد النظام التعليمي ببلادنا رغم ان البلاد تفتقد الى الامكانات التي تتوفر عليها اخرى كالجزائر ودول الخليج لكن اللوبي المغربي التعليمي الانتهازي بريد ان يبق المغرب بلدا متخلفا واولاد الشعب في الشوارع وابناء نساء ورجال التعليم في المؤسسات الحرة.
اتمنى صادقا لو يتحقق حلم خوصصة التعليم العمومي ببلادنا في اطار تكافئ الفرص
والله ما يحشم عاد زايد فيها.. نقول لك هذه سياستك وسياسة حكومتكم التي تسعى منذ توليها زمام الأمور مواصلة سياسة إقبار المدرسة العمومية والتشجيع على التعليم الخصوصي الذي تملكون مفاتيح مؤسساته.. الأقسام المشتركة والاكتظاظ في الأقسام وانعدام الوسائل البيداغوجية وغياب التحفيز للمدرس ولا المتعلم الذي مافتئتم تصورون له مستقبلا أسود قاتما … غياب وسائل النقل المدرسي تدهور المرافق العامة في المؤسسات أو انعدامها..كل هذه عقبات تمنع التلميذ من التمدرس والتعلم واستيعاب ما يقدم له أكثر من ذلك تحاولون دائما ضرب المدرسة العمومية والإساءة إليها وإظهارها بمظهر غير لائق
والسبب الإكتظاظ، والمسؤول الحكومة و تقشفاتها
يقطر الشمع على نفسه وعلى كل متحامل وعلى كل قلم مأجور..
كلام السيد الوزير عبارة عن ردة فعل انفعالية لاتقوم على أسس علمية بناء على دراسة ميدانية، والسبب أنه تحاشى الحديث عن العوامل الكثيرة والمتداخلة كي يصرف النظر عن دور الوزارة نفسها في تردي مستوى التحصيل لدى التلاميذ
هو براسو ماشي فالابتدائي لكن لا يتقن اللغة العربية. كسول
وأنت كوزير للتربية الوطنية لا علاقة لك باللغة العربية ولا بالتعليم أصلا وإن كنت تريد إثبات العكس فانطق كلمة: أساتذة” وانا على يقين ستنطقها كعادتك ” أساسذة”
في هذه النقطة الوزير على حق معظم التلاميد في الابتدائي مستواهم ضعيف وبصفة عامة المستوى هزيل في جميع المستويات زيادة على كثرة العطل وتقاربها وكذالك الاضرابات طويلة وغبر مسؤولة كان الله في عون أبناءنا
باز ليكم باز راكم وزراء و برلمانيون لا تحسنون تركيب جملة مفيدة والالاف من الاميين بالقبة وتسخرون من تلاميذ الابتدائي الذين يدرسون في ظروف قاهرة اقسام مكتظة واخرى مشتركة استاذ يدرس ست مستويات دفعة واحده هل هذه هي الجودة والنجاعه
السيد الوزير لا يقطر الشمع الا على نفسه وعندما يتحدث عن المردودية وعن مستوى التلاميذ يجب ان يستحضر عدد التلاميذ في القسم الذي يتجاوز في كثير من الأحيان 45 داخل القسم الواحد دون أن نتكلم عن القسم المزدوج وعن “السمطة : الثالث والرابع والخامس والسادسه يدرسهم استاذ واحد” وأن يستحضر عدم توفر الوسائل الديداكتيكية وأن يستحضر حالة الاقسام الكارثية وحالة الطاولات التي يجلس عليها التلاميذ وحالة السبورات المزرية وعدم توفر الاقلام للكتابة على السبورة. وأن الاستاذ يصرف من جيبه ليدرس للتلاميذ بدءا من تزيين الاقسام وتنظيفها وشراء الكراطات والشطابات والتيد وجافيل وسنيكروا وصولا الا طبع الأوراق من فروض وروائز وووثائق ودلائل وجذاذات وأقلام ووسائل ديداكتيكية وصويرات للتعبير الشفوي …..ووووو.ناهيك عن العاملين بالمنطقة النائية فمشاكلهم ومعاناتهم لا حصر لها. هذا الوزير يجب أن يستحي قبل أن يتهم الاستاذ. هاذ الوزير معندوش علاش يحشم.
الوزير رغم تكليفه يجب عليه الإعتراف بالاسباب الحقيقية وراء مشاكل التعليم العمومي ليس أقلها حسب رأيي إدخال التلميذ في متلهة عدة لغات تؤدي به حتما للارتباك ناهيك عن كثرة الدزوس و الكتب فبدل جمع الخبراء لإصلاحه يطبخ ذلك في دهاليز الوزارة الثعليم العمومي أو التعليم من أسمى تمظهرات الرقي و الإزدهار إن تم صلاحه و هاته قصة أخرى