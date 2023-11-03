بسبب تضامنه مع فلسطين.. ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي

ماينز يفسخ عقده مع أنور الغازي بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين

2023-11-03 / 19:26
10
هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ماينز الألماني، مساء اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعبه الدولي الهولندي أنور الغازي، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي إنه أنهى عقد اللاعب وذلك تفاعلا مع منشوراته الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان نادي ماينز الألماني قد أعلن قبل أيام سماحه للاعب أنور الغازي بالعودة إلى التدريبات بعدما “تبرأ” من منشور تضامني مع فلسطين.

وقد قرر النادي الألماني معاقبة اللاعب ذو الأصول المغربية بعدما عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، جراء القصف الذي تتعرض له قطاع غزة من طرف إسرائيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعادل مثير بين شباب السوالم وشباب المحمدية في البطولة الاحترافية

تعادل مثير بين شباب السوالم وشباب المحمدية في البطولة…

2023-11-03 / 22:33
Photo of الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسلم ملعبين جديدين بإيمينتانوت وشيشاوة

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسلم ملعبين جديدين بإيمينتانوت…

2023-11-03 / 21:22
Photo of “كاف” يعلن مواعيد مباراتي نهائي الدوري الأفريقي

“كاف” يعلن مواعيد مباراتي نهائي الدوري الأفريقي

2023-11-03 / 21:07
Photo of أنور الغازي يرد على فسخ عقده مع ماينز برسالة قوية

أنور الغازي يرد على فسخ عقده مع ماينز برسالة…

2023-11-03 / 20:48
Photo of “صن داونز” يعزي في وفاة ” أسامة فلوح “

“صن داونز” يعزي في وفاة ” أسامة فلوح “

2023-11-03 / 20:38
Photo of زياش يشارك في فوز غلطة سراي أمام قاسم باشا

زياش يشارك في فوز غلطة سراي أمام قاسم باشا

2023-11-03 / 20:18
Photo of سعوديون يهاجمون حفيظ الدراجي ويطالبون بطرده من شبكة “بي ان سبورتس”

سعوديون يهاجمون حفيظ الدراجي ويطالبون بطرده من شبكة “بي…

2023-11-03 / 18:33
Photo of أندية وطنية تعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

أندية وطنية تعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

2023-11-03 / 18:16
Photo of بونو يتألق مع الهلال ويخرج بـ “شباك نظيفة” أمام الفتح

بونو يتألق مع الهلال ويخرج بـ “شباك نظيفة” أمام…

2023-11-03 / 18:01
Photo of نادي برشلونة يعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

نادي برشلونة يعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

2023-11-03 / 15:51

‫10 تعليقات

  8. ليس هناك شعب عانى من خبث اليهود اكثر من الألمان وهم من يعرفون واقعهم جيدا .ومع ذالك موقفهم متذبذب تجاههم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق