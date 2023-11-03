ماينز يفسخ عقده مع أنور الغازي بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين
هبة بريس _ رياضة
أعلن نادي ماينز الألماني، مساء اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعبه الدولي الهولندي أنور الغازي، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وقال النادي الألماني في بيان رسمي إنه أنهى عقد اللاعب وذلك تفاعلا مع منشوراته الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان نادي ماينز الألماني قد أعلن قبل أيام سماحه للاعب أنور الغازي بالعودة إلى التدريبات بعدما “تبرأ” من منشور تضامني مع فلسطين.
وقد قرر النادي الألماني معاقبة اللاعب ذو الأصول المغربية بعدما عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، جراء القصف الذي تتعرض له قطاع غزة من طرف إسرائيل.
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9 تعليقات
كل التضامن مع أنوار الغازي..
اللهم انصر المسلمين والاسلام يآرب العالمين..
سيعوضه الله أحسن ما كان فيه فلا يحزن..
ماينز الألماني خير اللاعب الخلوق أنوار الغازي..
كل التضامن اللا مشروط مع أنوار الغازي..
حسبي الله ونعم الوكيل في الكفار الخونة..
لن ترضى عنك اليهـ-ود والنص-ارى حتى تتّبع ملتهم
ليس هناك شعب عانى من خبث اليهود اكثر من الألمان وهم من يعرفون واقعهم جيدا .ومع ذالك موقفهم متذبذب تجاههم
لنرى هل الفلسطينيين سيتضامنون معه ولو بكلمة شكر لا احد مهتم به