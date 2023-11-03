ماينز يفسخ عقده مع أنور الغازي بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ماينز الألماني، مساء اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعبه الدولي الهولندي أنور الغازي، بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي إنه أنهى عقد اللاعب وذلك تفاعلا مع منشوراته الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان نادي ماينز الألماني قد أعلن قبل أيام سماحه للاعب أنور الغازي بالعودة إلى التدريبات بعدما “تبرأ” من منشور تضامني مع فلسطين.

وقد قرر النادي الألماني معاقبة اللاعب ذو الأصول المغربية بعدما عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، جراء القصف الذي تتعرض له قطاع غزة من طرف إسرائيل.

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